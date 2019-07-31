Иск демократов к Трампу и России отклонен

По решению суда округа Нью-Йорка, иск Демократической партии к предвыборному штабу Дональда Трампа, правительству России и WikiLeaks отклонен.

Об этом сообщают зарубежные СМИ. Суд решил, что Россию нельзя привлекать к ответсвенности согласно закону об иммунитете иностранных государств, а остальные ответчики защищены Первой поправкой Конституции США о свободе слова. Кроме того, истец не предоставил доказательств, что ответчики, кроме России, причастны ко взлому серверов и хищении данных.

Национальный комитет Демократической партии США обвинял правительство РФ, штаб президента США Дональда Трампа и WikiLeaks в том, что они пытались взломать их компьютерную сеть с целью кражи информации, тем самым намереваясь повлиять на результаты выборов 2016 года.

Иск был подан в апреле прошлого года. Истец требовал многомиллионную компенсацию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дональд Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю вооружения.