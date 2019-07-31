Суд перенес уголовное дело Оганесяна на сентябрь

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отложил заседание по уголовному делу в отношении Марата Оганесяна, бывшего вице-губернатора, на сентябрь.

Как сообщает «Мойка78», точная дата следующего заседания пока неизвестна, предположительно оно состоится 9 или 11 сентября. Известно также, что защита Оганесяна настаивает, чтобы заседание продлилось не долго, так как у подсудимого проблемы со здоровьем и скачет давление.

Новые уголовные материалы поступили в суд 10 июля. Соучастниками дела являются также бизнесмены Александр Янчик, Василий и Кирилл Сливкины, их обвинили во взяточничестве и мошенничестве.

Ранее суд продлевал стражу Оганесяну и Василию Сливкину до 10 января 2020 года, Янчика оставили под домашним арестом на тот же срок.

Оганесяна отправили в СИЗО еще в ноябре 2016 года. Бывший вице-губернатор был в сговоре для похищения денег корпорации «Трансстрой-СПб».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о продлении ареста Оганесяна.