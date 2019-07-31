В декабре 160 ленинградцев переедут из аварийного жилья

В скором времени муниципалитеты объявят электронные аукционы на приобретение жилых помещений.

В текущем году на реализацию программы переселения из аварийного жилья выделено 524,6 млн рублей, среди них средства Фонда ЖКХ — 319,8 млн рублей, и средства бюджета Ленобласти — 204,8 млн рублей. Комитет по строительству уже подготовил всю необходимую документацию и направил ее муниципальным образованиям. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

До сентября текущего года планируется заключить все муниципальные контракты, после чего предстоит оформление квартир, приобретенных на вторичном рынке, и их последующая передача гражданам. В декабре планируется завершить переселение 160 граждан из аварийного жилья, общая площадь которого составляет почти 4 тысячи кв. м.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 434 тыс. квадратов аварийного жилья. Их планируют расселить до 2024 года в рамках национального проекта.