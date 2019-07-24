В Петербурге 434 тыс. квадратов аварийного жилья

Их планируют расселить до 2024 года в рамках нацпроекта.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на главу комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерия Москаленко.

На данный момент расселено уже более 433 квадратных метров. Москаленко отметил, что показатель по нацпроекту завышен. Он также заявил, что исторический центр Санкт-Петербурга стоило бы выделить в отдельное направление в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Реализовать все планы нужно до 2024 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что аварийное здание на Гороховой купили почти за 140 млн рублей. Там частично разрушены и отсутствуют инженерные системы, а также несущие конструкции. Новому владельцу придется постараться, чтобы привести дом в порядок.

Теперь помещение принадлежит не Фонду имущества Петербурга, а частному лицу.