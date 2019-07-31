Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Татарстане

У задержанных были при себе взрывчатые вещества и самодельные устройства. Фото: flickr.com

У задержанных были при себе взрывчатые вещества и самодельные устройства. Фото: flickr.com

Сегодня, 31 июля, силовиками был предотвращен теракт в Татарстане.

Как сообщил «Интерфакс», были задержаны двое россиян, сторонники запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство». Они готовили атаку в здании Татарстана.

Операция по задержания состоялась вместе с сотрудниками МВД.

Личности задержанных следствие не оглашает. Отмечается, что у граждан были при себе взрывчатые вещества и самодельные устройства, которые были изъяты силовиками.

Последняя ликвидация теракта производилась месяц назад, силовики остановили злоумышленника, который планировал атаку в Саратове.

Ранее Gazeta.SPb сообщала количество предотвращенных атак в России с начала 2019 года.