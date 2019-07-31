Мощное подводное землетрясение произошло у берегов Крита

Жители отмечали землетрясение не только на Крите, но и на других островах в южной части Эгейского моря. Фото: pixabay

Жители отмечали землетрясение не только на Крите, но и на других островах в южной части Эгейского моря. Фото: pixabay

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло возле греческого острова Крит.

По данным афинского Геодинамического института, эпицентр землетрясения произошел примерно на 30 километров юго-восточнее города Ираклион. Подземные толчки произошли около половины восьмого утра по местному времени, которое совпадает с московским.

Эксперты полагают, что очаг залегал на глубине не менее 65 километров, сообщает Греческое государственное телевидение (ERT).

Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

Позже стало известно, что жители отмечали землетрясение не только на Крите, но и на других островах в южной части Эгейского моря.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на День Независимости США в Калифорнии произошло сильное землетрясение. По данным геологической службы США (USGS) подземные толчки были зафиксированы около половины шестого по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине более 10,5 километров.