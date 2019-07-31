Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой

Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.

Правозащитник считает, что жилое здание, возведенное пару лет назад для семьи юмориста Максима Галкина, имеет превышающую для индивидуального жилья норму высоты. Михайлов возмущается по поводу бездействия правоохранителей.

«Вопросы имеются не к Галкину, а к должностным лицам, игнорирующим нарушение законности звездой нашей эстрады», — приводит слова Галкина «ФедералПресс».

Ранее Михайлов уже выступал против звезд российского шоу-бизнеса. Так, в 2015 году он подал жалоб в правоохранительные органы на певицу Земфиру: якобы она оскорбила гражданина во время концерта в 2013 году. В итоге дела певицы выплатила 300 тысяч рублей в качестве морального ущерба.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Киркоров заступился за Пугачеву, напомнив, что она суперзвезда. Примадонну ругают за ее странное поведение на вокзале.