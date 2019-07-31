Железнодорожное полукольцо построят к 2024 году

Власти Петербурга договорились с РЖД о строительстве первого участка железнодорожного кольца вокруг Петербурга к 2024 году.

О создании железнодорожного полукольца для грузовых перевозок к 2024 году сообщил сегодня врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании штаба по улучшению условий ведения бизнеса. Глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров на встрече с Бегловым рассказал, что госкомпания рассматривает возможность строительства железнодорожного кольца вокруг Петербурга, которое объединит все существующие направления, сообщает ТАСС.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме РЖД и администрация Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве в области развития железнодорожных перевозок до 2024 года. В документе в числе ключевых направлений развития перечислены такие проекты, как строительство дополнительного пути на участке Колпино — Тосно и пуск электричек на участке Левашово — Сертолово. Дополнительные инвестиции будут направлены на обустройство разъездов Яхтенная и Тарховка, платформы Новая Лахта. Кроме того, будут построены соединительные пути Глухоозерская — Петербург — Сортировочный — Московский и модернизированы Московский, Витебский и Ладожский вокзалы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что РЖД запустит двухэтажные поезда из Петербурга в Мурманск