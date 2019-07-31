Железнодорожное полукольцо построят к 2024 году

Железнодорожное полукольцо построят к 2024 году
Власти города и РЖД хотят пустить товарные поезда по кольцу в обход Петербурга. Фото: pixabay.com

Власти Петербурга договорились с РЖД о строительстве первого участка железнодорожного кольца вокруг Петербурга к 2024 году.

О создании железнодорожного полукольца для грузовых перевозок к 2024 году сообщил сегодня врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании штаба по улучшению условий ведения бизнеса. Глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров на встрече с Бегловым рассказал, что госкомпания рассматривает возможность строительства железнодорожного кольца вокруг Петербурга, которое объединит все существующие направления, сообщает ТАСС.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме РЖД и администрация Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве в области развития железнодорожных перевозок до 2024 года. В документе в числе ключевых направлений развития перечислены такие проекты, как строительство дополнительного пути на участке Колпино — Тосно и пуск электричек на участке Левашово — Сертолово. Дополнительные инвестиции будут направлены на обустройство разъездов Яхтенная и Тарховка, платформы Новая Лахта. Кроме того, будут построены соединительные пути Глухоозерская — Петербург — Сортировочный — Московский и модернизированы Московский, Витебский и Ладожский вокзалы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что РЖД запустит двухэтажные поезда из Петербурга в Мурманск

беглов железная дорога железнодорожное сообщение. планы развитие транспорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Палеонтологи обнаружили останки древнего «Ктулху»
Горящий грузовик гоняет по Красногвардейскому району
На Васильевском острове закрыли кинологический центр
Силовики приходили в офис «Буковеда», чтобы проверить работу ...
Россияне установили новый рекорд по посещаемости Турции
Медведев прокомментировал лесные пожары в России
Вокруг Белого дома установят четырехметровую ограду
Убийца бьюти-блогера Караглановой назвал мотивы преступления