Палеонтологи обнаружили останки древнего «Ктулху»

Ученые обнаружили Канаде останки странного морского существа, похожего на «Ктулху» из рассказов Лавкрафта. Древнее существо обитало на дне и употребляло в пищу мелких беспозвоночных, просеивая при этом песок используя свои щупальца-«грабли».

О найденном животном сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Proceedings of the Royal Society B. Исследоватили зачастую находят в породах времен палеозоя и кембрийского периода останки причудливых существ, не похожих на современных или ископаемых.

Пять лет назад ученые из канадского университета Торонто открыли на западе Канады масштабные залежи особых сланцевых пород, которые формируются в бедных кислородом водах моря, благодаря чему даже самые мягкие ткани тела отпечатываются в них.

Во время раскопок пород, сформировавшихся около 506 млн лет назад, палеонтологи наткнулись на останки крупного существа, похожего на Ктулху или звездолет Хана Соло из «Звездных войн». Длина существа составляла более 30 см, что делало его одним из самых крупных хищников кембрия.

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