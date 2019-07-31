Первый газ по «Северному потоку — 2» пойдет 31 декабря

Газопровод «Северный поток-2» будет запущен под Новый год. Первый газ по нему поступит к полуночи 31 декабря.

Об этом сообщил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле. Он сказал, что 70% труб уже уложены, и задержек в сдаче газопровода в эксплуатацию не ожидается, хотя разрешение на строительство от Дании еще не получено. Если Дания откажется давать «Газпрому» разрешение, то ввод «Северного потока – 2» перенесется на вторую половину будущего года, поскольку придется тянуть газопровод по другому маршруту, к юго-востоку от острова Борнхольм.

«Северный поток — 2» состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд м3 газа в год, проложенных по дну Балтийского моря от России до Германии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Трамп хочет ввести санкции против газопровода «Северного потока-2»