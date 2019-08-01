Пожары в Сибири способствуют ускорению таяния льдов в Арктике

В Greenpeace отмечают, что сажа ускоряет таяние не только ледников, но и вечной мерзлоты. Фото: pixabay

В Greenpeace отмечают, что сажа ускоряет таяние не только ледников, но и вечной мерзлоты. Фото: pixabay

Эксперты заявляют, что последствия от масштабных пожаров в Сибири способствуют усилению глобального потепления и увеличивают скорость таяния льдов в Арктике.

Об этом сообщает CBS News, приводя данные Всемирной метеорологической организации. Опасения за планету связаны с долгосрочным воздействием природных пожаров на окружающую среду, которые в этом году побили рекорд по площади. Подобные пожары являются угрозой для Арктики и климата в целом. На снимках из космоса можно увидеть шлейфы дыма, которые доходят до арктических районов.

По словам специалистов из организации, сажа и пепел, попадая на лед, затемняют его. Это влияет на отражающую способность поверхности — на ней задерживается больше тепла, что ускоряет таяние ледников.

В Greenpeace отмечают, что сажа ускоряет таяние не только ледников, но и вечной мерзлоты. Данные происходят в сопровождении с выделением газов, которые ответственны за усиление глобального потепления. Повышение температуры, в свою очередь, создает еще больше условий для распространения лесных пожаров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что NASA: Россия занимает первое место на планете по количеству пожаров.