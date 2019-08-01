На визе в Шри-Ланку теперь можно сэкономить $35-40

Шри-Ланка до 1972 года называлась Цейлон, отсюда цейлонский чай. По производству чая республика стоит на третьем месте в мире после Индии и Китая. Фото: wikipedia.org

Шри-Ланка до 1972 года называлась Цейлон, отсюда цейлонский чай. По производству чая республика стоит на третьем месте в мире после Индии и Китая. Фото: wikipedia.org

Шри-Ланка на полгода отменила плату за визы для граждан 48 стран, в том числе россиян. Так республика пытается поддержать туристический рынок после апрельских терактов.

Визы на Шри-Ланку станут бесплатными с сегодняшнего дня до 1 февраля 2020 года, пишет газета The Star. Их можно будет получить в аэропорту по прилету. Ранее россиянам оформление виз на Шри-Ланку обходилось в $35-40. Власти острова хотят при помощи этой меры привлечь туристов, которых отпугнули теракты, произошедшие на католическую Пасху. В мае турпоток обвалился почти на 71%».

Граждане Таиланда, стран Евросоюза, Китая, Индии, Великобритании, США, Австралии, Южной Кореи, Канады, Сингапура, Новой Зеландии, Малайзии, Швейцарии, Камбоджи, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии также получили право на бесплатную визу. Через полгода власти оценят эффективность этого решения и, быть может, продлят сроки получения бесплатных виз.

В прошлом году Шри-Ланка заработала на туристах почти $4,4 млрд, это 4,9% ВВП страны. В первом полугодии текущего года турпоток на остров сократился на 13,4%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге вырос спрос на финские и японские визы