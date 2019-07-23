В Петербурге вырос спрос на финские и японские визы

Петербуржцы массово запрашивают визы в японских и финляндских консульствах.

Так спрос на визы в Финляндию вырос в Петербурге на 39%. За три недели июля Генеральное консульство Финляндии приняло почти 52 тысячи заявлений от петербуржцев, за тот же период в прошлом году было подано всего 37 тысяч. По причине выросшего спроса в Петербурге срок оформления шенгена может занимать до трех недель, сообщает «Фонтанка.ру».

А число обращений в Генеральное консульство Японии за японскими визами растет в Петербурге на 30% ежегодно, это вызвано смягчение визового режима с Россией в 2017 году. Об этом рассказал ТАСС генконсул Японии в Петербурге Ясумаса Иидзима. По его словам, в 2016 году 3,5 тысяч петербуржцев подали заявки на японскую визу, в 2017 году — 5,1 тыс., а в 2018 году консульство получило 6,5 тысяч заявлений.

Консул также отметил, что в последние годы среди жителей Петербурга растет интерес к Японии и японской культуре, а среди молодежи очень многие интересуются явлениями японской массовой культуры, например, аниме или косплей, добавил он.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге и Ленобласти введут электронные визы.