Школьники из Бразилии выиграли олимпиаду по экономике в Петербурге

Школьники из Бразилии выиграли олимпиаду по экономике в Петербурге
Пятое место заняла российская команда, участников которой также наградили медалями в общем зачете. Фото: spb.hse.ru

Международная олимпиада по экономике завершилась 31 июля в Северной столице.

В Санкт-Петербурге объявили победителей второй Международной олимпиады школьников по экономике. Поучаствовать в олимпиаде приехали 29 команд старшеклассников из 24 стран мира.

Первое общекомандное место заняли школьники из Бразилии, второе и третье — ученики из Китая. Пятое место заняла российская команда, участников которой таже наградили медалями в общем зачете.

Школьник из Китая Эндрю Пей стал победителем в личном зачете — он набрал 172,5 балла из 200 возможных. Второе место занял ученик из Бразилии Гильермо Кутрим Коста, а третье — Максимилиан Сурвейор из Новой Зеландии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что выпускники школ создали навигатор для вузов «Кампус.Пробки» в Петербурге. Новый цифровой сервис займется отслеживанием загруженности аудиторий, общих зон, точек питания, коридоров, переходов и с учетом этой информации прокладывать удобные маршруты.

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