Подростки взяли покататься мамин Infiniti

Дети, севшие за руль, часто попадают в ДТП, подвергая риску не только свои жизни, но и других людей. Фото: pixabay.com

Дети, севшие за руль, часто попадают в ДТП, подвергая риску не только свои жизни, но и других людей. Фото: pixabay.com

В Ленобласти полиция задержала двоих несовершеннолетних за угон автомобиля, принадлежавшего матери одного из них.

В полицию Выборгского района Ленинградской области обратилась с заявлением об угоне 42-летняя женщина. Ее 14-летний сын вместе с приятелем-ровесником взяли покататься автомобиль Infiniti, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Сегодня около 3 часов ночи мальчишки были остановлены полицейскими на территории Курортного района, высажены из машины и отправлены в отдел для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученик 7 класса подозревается в автоугоне в Ленобласти