Желание избежать административного наказания привело к уголовному

Суд приговорил мигранта к полутора годам условного срока за дачу взятки полицейскому при исполнении.

Прокуратура Центрального района поддержала гособвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении Аслитдина Арслонова по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий).

В мае этого года в кабинете 76 отдела полиции Арслонов передал 11 тыс. рублей должностному лицу, надеясь таким образом избежать административного наказания за нарушение режима пребывания в Российской Федерации, сообщает городская прокуратура. Однако полицейский был неподкупен и действовал в рамках оперативного эксперимента. Мигранта задержали сразу после передачи денег. Арслонов полностью признал свою вину, с учетом этого обстоятельства суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком такой же продолжительности. Кроме того, мужчине назначен штраф в размере двукратной суммы взятки.

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