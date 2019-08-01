В Петербурге 31,2% соискателей имеют высшее образование

В целом по всем профессиям в Петербурге высшее образование имеют 31,2% соискателей, по России этот показатель составил 29,4%.

Эксперты «Авито Работа» провели исследование уровня образования соискателей. Петербург в топ-5 городов с самыми образованными соискателями не вошел. Большинство петербуржцев, ищущих работу — 39,5% — имеют среднее специальное образование. Среднее образование у 18,8% кандидатов, у 10,5% — неоконченное высшее. В целом по России среднее специальное образование имеют 41,8% соискателей, среднее – 20,2%, незаконченное высшее – 8,6%. В 22 из 23 крупнейших городов самое распространенное среднее специальное образование, и лишь в Воронеже число соискателей с высшим образованием доминирует: дипломы есть у 37,6%. Он же стоит на первом месте в рейтинге городов с наибольшей долей соискателей с высшим образованием. В Краснодаре вузы окончили также 37,6% соискателей, в Ростове-на-Дону — 37,3%, в Казани — 36,2%, в Москве — 33,7%. Петербург расположился только на шестом месте со значением 31,2%.