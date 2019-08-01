В Зеленогорске обнаружили нелегальную свалку

Свалка состоит из металлолома, отработанной древесины, канистр, отходов потребления, также имеются следы розлива нефтесодержащих продуктов. Фото: pixabay

Свалка состоит из металлолома, отработанной древесины, канистр, отходов потребления, также имеются следы розлива нефтесодержащих продуктов. Фото: pixabay

На земельном участке проспекте Ленина в Зеленогорске выявлена нелегальная свалка. Прокуратура добивается соблюдения требований природоохранного законодательства.

Прокуратура проверила земельный участок в Зеленогорске, принадлежащий ООО «Филипп» на праве собственности. Сейчас он передан в аренду ряду хозяйствующих субъектов, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга

При обследовании территории земельного участка, который используется и собственником, и арендатором в производственных целях, выявлено хранение и накопление производственных и коммунально-бытовых отходов.

Свалка состоит из металлолома, отработанной древесины, канистр, отходов потребления, также имеются следы розлива нефтесодержащих продуктов. Общее состояние участка оценивается как неудовлетворительное.

По итогам проверки районная прокуратура внесла 5 представлений в адрес собственника, которые сейчас на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автомобилисты создали нелегальную свалку в Кронштадте.