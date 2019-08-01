Трассу «Кола» перекроют 2 августа из-за разводки моста

На федеральной трассе «Кола» 2 августа полностью перекроют движение автотранспорта на два часа. Водителей просят заранее учитывать данную информацию.

В пятницу, 2 августа, в период с 8:50 до 10:50 будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного возле города Лодейное Поле в Ленобласти. Мост будут разводить представители ОАО «РЖД». Отмечается, что данный мост совмещенный и используется одновременно автомобильным и железнодорожным транспортом.

«Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто»- сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Мост через реку Свирь находится на 236 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия).

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что трассу «Кола» полностью перекроют из-за разводки моста через Свирь.