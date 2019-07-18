Трассу «Кола» полностью перекроют из-за разводки моста через Свирь

Федеральную трассу «Кола» 19 июля полностью перекроют. Проезд будет невозможен из-за разводки в Ленобласти моста через реку Свирь.

Подъем переправы начнется в 8:50. Ограничения снимут два часа спустя — в 10:50. Разводка необходима для того, чтобы пропустить по реке негабаритное судно. Пройти под сведенным мостом ему не позволяют размеры.

«Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Мост через реку Свирь расположен на 235 км трассы «Кола» (Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенега — граница с Королевством Норвкгии). Ближе всего к переправе — город Лодейное поле в Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что трассу «Кола» перекроют 18 июля из-за разводки Ладожского моста. Ограничения будут действовать с 15:00 до 15:45.