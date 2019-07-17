Для прохода яхты «Апостол Андрей» разведут Ладожский мост

В Петербурге на федеральной трассе «Кола» 18 июля разведут Ладожский мост. Переправу поднимут для прохода яхты «Апостол Андрей».

Движение транспорта на «Коле» полностью перекроют на 45 минут, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Разводка Ладожского моста начнется в 15:00. Для автомобилей дорога будет доступна с 15:45.

Поднять переправу дорожники вынуждены из-за движения по реке яхты «Апостол Андрей». Габариты судна не позволяют ему пройти под мостом.

Отметим, что разводку Ладожского моста осуществляют при температуре не выше +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Биржевый мост в Петербурге могут закрыть на капитальный ремонт на три года. Работы полностью ограничат движение транспорта по переправе. Предположительно, ремонт начнется в июле 2020 года и будет завершен в октябре 2023-го.