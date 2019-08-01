Министерство обороны протестировало работу «военного интернета».

Во время учений военными была опробована передача данных в рамках автономной сети, которая проходила по сверхдальним линиям с использованием шифрования.
Как пишут «Известия», локальная беспроводная сеть полностью автономна. Она не имеет точек обмена трафиком, которая могла бы связывать ее с «внешним» интернетом. Передача информации осуществляется со скоростью 300 мегабит в секунду. Проверка проходила на расстоянии более двух тысяч километров между пунктами в полях.
Данные передавались с шифрованием через средства военного ведомства. На расположение всей техники потребовалось не более одного часа.
Отмечается, что такая военная связь может быть использована в зонах ЧС, где бывают проблемы с обычной.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России выросли цены на мобильную связь после отмены роуминга.