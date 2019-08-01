Министерство обороны протестировало работу «военного интернета».

Министерство обороны протестировало работу «военного интернета».
Военная связь может быть использована в зонах ЧС. Фото: pixabay.com

Во время учений военными была опробована передача данных в рамках автономной сети, которая проходила по сверхдальним линиям с использованием шифрования.

Как пишут «Известия», локальная беспроводная сеть полностью автономна. Она не имеет точек обмена трафиком, которая могла бы связывать ее с «внешним» интернетом. Передача информации осуществляется со скоростью 300 мегабит в секунду. Проверка проходила на расстоянии более двух тысяч километров между пунктами в полях.

Данные передавались с шифрованием через средства военного ведомства. На расположение всей техники потребовалось не более одного часа.

Отмечается, что такая военная связь может быть использована в зонах ЧС, где бывают проблемы с обычной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России выросли цены на мобильную связь после отмены роуминга.

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