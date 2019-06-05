После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь

Средний тариф поднялся с 255 до 262 рублей в месяц. Фото: pixabay.com
Средний тариф поднялся с 255 до 262 рублей в месяц. Фото: pixabay.com

В Москве и Петербурге рост оказался незначительным, а на Кавказе составил 8%.

Цены на мобильную связь в среднем выросли на 3% за последние 6 месяцев — с 255 до 262 рублей в месяц, сообщает “Коммерсантъ” 5 июня. Рост зафиксировали впервые с лета 2017 года.

В Москве и Санкт-Петербурге рост цен составил около 1%. в СЗФО средняя цена тарифа поднялась на 1 рубль, следует из данных Content Review. Больше всего цены поднялись на Северном Кавказе, рост достиг 8%.

Представитель оператора связь “Мегафон” признал результаты исследования справедливыми, объяснив повышение цен инфляцией, колебаниями курса рубля и нагрузкой из-за новых законов. При этом он подчеркнул, что в России по-прежнему фиксируют одну из самых низких цен на связь в мире.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в России отменили роуминг: оператор больше не вправе брать больше за звонок в другой субъект РФ, а входящие звонки становятся бесплатными.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
деньги мобильная связь роуминг связь тарифы цены
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
База данных ГИБДД сбоит по всей России
Трамваи № 18, №47, №55 изменят маршруты с 8 по 10 июня
После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь
В Ленобласти стартуют экологического состязания «Чистые берега»
За пострадавшим в ДТП на КАД Петербурга прилетел вертолет
Институт войск Росгвардии получил Орден Жукова
Мурино ищет инвестора для строительства стадиона
На Октябрьской набережной обнаружили обнаженного утопленника