После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь

Средний тариф поднялся с 255 до 262 рублей в месяц. Фото: pixabay.com

Средний тариф поднялся с 255 до 262 рублей в месяц. Фото: pixabay.com

В Москве и Петербурге рост оказался незначительным, а на Кавказе составил 8%.

Цены на мобильную связь в среднем выросли на 3% за последние 6 месяцев — с 255 до 262 рублей в месяц, сообщает “Коммерсантъ” 5 июня. Рост зафиксировали впервые с лета 2017 года.

В Москве и Санкт-Петербурге рост цен составил около 1%. в СЗФО средняя цена тарифа поднялась на 1 рубль, следует из данных Content Review. Больше всего цены поднялись на Северном Кавказе, рост достиг 8%.

Представитель оператора связь “Мегафон” признал результаты исследования справедливыми, объяснив повышение цен инфляцией, колебаниями курса рубля и нагрузкой из-за новых законов. При этом он подчеркнул, что в России по-прежнему фиксируют одну из самых низких цен на связь в мире.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в России отменили роуминг: оператор больше не вправе брать больше за звонок в другой субъект РФ, а входящие звонки становятся бесплатными.