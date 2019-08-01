В России впервые за два года зафиксирована дефляция

Цены на томаты и помидоры снизятся на 13-15%. Фото: pixabay

Цены на томаты и помидоры снизятся на 13-15%. Фото: pixabay

Потребительские цены за неделю упали на 0,1%. Стало известно на какие продукты спадут цены на 15%.

Руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий поделился своими прогнозами с «Российской газетой»:

— Традиционно август в России — месяц, когда динамика потребительских цен на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг ненадолго может даже снижаться.

Эксперт рассказал, что в текущем году ожидается рекордный урожай тепличных культур: 1,4 млн тонн, что на 38% больше прошлогоднего. По этой причине цены на томаты и помидоры снизятся на 13-15%.

Специалист назвал один из факторов, который влияет на приостановку цен — это «достаточно стабильный рубль», спокойные действия Центробанка России и созданные правительством механизмы для сдерживания цен на бензин.

Скорее всего, среднегодовая инфляция, которая еще в мае превышала 5%, а по данным на июнь составила 4,7%, может снизиться к концу текущего года до прошлогодних 4,3%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России потребительскую корзину могут разделить по полу.