Велосипедные маршруты решили согласовать с петербуржцами

Предложения по новым маршрутам на ближайшие 3 года принимают до 30 августа.

Центр управления парковками предложил петербуржцам высказать мнение по поводу новых велосипедных маршрутов, которые хотят проложить в Петербурге в ближайшие 3 года.

Предложения по проектам можно присылать до 30 августа — все, что придет после этой даты, включат в программу на 2021-2023 годы. При этом в КРТИ Петербурге, где рассказали об инициативе, подчеркнули, что не станут менять проезжую часть улиц — велополосы и дорожки обеспечат в рамках благоустройства.

Сейчас к обсуждению предлагают пять маршрутов — один в Приморском районе, один в Невском, один на Васильевском острове и два в Калининском районе Петербурга. Подробнее со схемами маршрутов можно ознакомиться на сайте КРТИ.

Велосипед имеется у 27% россиян, свидетельствуют данные “Левада Центра”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербургских велосипедистов оценили “лайками” и “дизлайками”.