Участок трассы М-10 «Россия» в Ленобласти полностью осветят к 2022 году

В черте Ленобласти в сутки по М-10 проезжает более 50 тысяч автомобилей.

В черте Ленобласти в сутки по М-10 проезжает более 50 тысяч автомобилей.

Искусственное освещение на участке трассы Москва – Санкт-Петербург в Тосненском районе появится в 2021 году.

Протяженность участка федеральной трассы М-10 «Россия» Москва – Санкт-Петербург на территории Ленобласть составляет 98 км, из которых более 38 уже освещены. В этом году заключены контракты на монтаж линий освещения на участках с 599-го по 666-й км и подходах к Тосно. Общая протяженность новых линий освещения на трех участках составит 33,2 км. Работы планируется завершить в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Всего вдоль трассы будет установлено 2950 опор освещения. Работа оборудования будет регулироваться с помощью автоматизированной системы, которая применяется и на других магистралях в регионе. Автодорога М-10 входит в международный транспортный коридор «Север-Юг» и на сегодняшний день остается одной из самых загруженных федеральных трасс страны. В черте Ленобласти в сутки по ней проезжает более 50 тысяч автомобилей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в поселениях Ленобласти появится дорожное освещение.