В Гатчинский дворец вернулись фазаны

На Дворцовой ферме в Гатчине в Ленобласти завелись три благородные птицы.

Еще при графе Орлове в Гатчине появился первый фазанник, который позже превратился в скотный двор при Павле I и затем в Дворцовую Ферму при последующих правителях. Об это рассказали работники фермы. Раньше фазанов разводили в специальных фазанариях и выпускали на «волю», где за ними присматривал приставленный егерь, поскольку птицы привыкли к южному климату. Птиц подкармливали на площадках, которые отводились специально для них. Кроме того, для пернатых высаживали плодовые кустарники, в частности можжевельник.

Спустя много лет фазаны вернулись на Дворцовую ферму, сейчас ее обживают три молодых петушка разных пород: королевский, венгерский и охотничий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что туристы на лодках гоняются за гатчинскими лебедями. Некоторые пользователи предложили повесить в парке предупреждающую табличку и ввести штраф за подобное приближение к лебедям.