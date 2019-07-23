Туристы на лодках гоняются за гатчинскими лебедями

Некоторые пользователи предложили повесить в парке предупреждающую табличку и ввести штраф за подобное приближение к лебедям. Фото: vk.com/gatchinaswan

Некоторые пользователи предложили повесить в парке предупреждающую табличку и ввести штраф за подобное приближение к лебедям. Фото: vk.com/gatchinaswan

Посетители Дворцового парка в Гатчине преследуют двух лебедей на лодках, пытаясь подплыть к ним максимально близко.

Очевидцы выложили фотографию одного из подобных «преследований» в группе «Гатчинский лебедь» в соцсети «ВКонтакте». Некоторые пользователи предложили повесить в парке предупреждающую табличку и ввести штраф за подобное приближение к лебедям. Они уверены, что заставить людей думать о комфорте птиц может только потеря денег.

Добавим, что популярность у конкретно этой пары лебедей возникла после того, как в гатчинском парке овдовел лебедь и взял на себя воспитание своего птенца. Эта ситуация привлекла внимание людей, а в соцсетях даже появилась группа, посвященная лебединой парочке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов позаботился об утках и лебедях. На совещании в городском правительстве врио губернатора Александр Беглов распорядился создать водоплавающим птицам условия для гнездования.