Продуктовый магазин исчез с Суздальского проспекта

Участок в 90 м2 действительно сдавали в аренду, но в апреле договор расторгли.

На Суздальском проспекте снесли торговый павильон с продуктами. Сотрудники ККИ Санкт-Петербурга приехали в Выборгский район чтобы проверить соблюдение правил торговли.

Участок площадью в 90 м2 действительно сдавали в аренду компании ООО “Партнер”, но с апреля договор недействителен, сообщили в ККИ 1 августа. Владельца павильона попросили съехать добровольно, но в срок он так и не исчез. Павильон находился возле дома 93, в нем продавали мясо, напитки, мороженое и прочие продукты.

Сотрудники ККИ специально приехали и демонтировали павильон. Компанию оштрафуют, сейчас комитет решает вопрос, куда деть элемент благоустройства.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Купчино снесли кафе и автосервис.