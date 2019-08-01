Продуктовый магазин исчез с Суздальского проспекта

Продуктовый магазин исчез с Суздальского проспекта
Павильон находился возле дома 93. Фото: ККИ

Участок в 90 м2 действительно сдавали в аренду, но в апреле договор расторгли.

На Суздальском проспекте снесли торговый павильон с продуктами. Сотрудники ККИ Санкт-Петербурга приехали в Выборгский район чтобы проверить соблюдение правил торговли.

Фото: ККИ

Участок площадью в 90 м2 действительно сдавали в аренду компании ООО “Партнер”, но с апреля договор недействителен, сообщили в ККИ 1 августа. Владельца павильона попросили съехать добровольно, но в срок он так и не исчез. Павильон находился возле дома 93, в нем продавали мясо, напитки, мороженое и прочие продукты.

Фото: ККИ

Сотрудники ККИ специально приехали и демонтировали павильон. Компанию оштрафуют, сейчас комитет решает вопрос, куда деть элемент благоустройства.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Купчино снесли кафе и автосервис.

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