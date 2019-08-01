“Алая Ведьма” Элизабет Олсен выходит замуж

Актриса встречалась с музыкантом Робби Арнеттом около 3 лет.

Актриса Элизабет Олсен и музыкант Робби Арнетт решили пожениться. Пара обручилась спустя 3 года после начала отношений.

Сама Олсен, известная по роли Алой Ведьмы в блокбастерах “Мстители” , ничего не стала объявлять, как и ее партнер, но появилась на публике с обручальным кольцом на пальце, сообщает Deadline.

Элизабет Олсен особенно любят в России за ее рассказ о жизни и учебе в школе-студии МХАТ, куда она приехала по программе обмена, в эфире шоу Конона О Брайана. Американской звезде в феврале исполнилось 30 лет. Предполагается, что актриса еще вернется к роли Алой Ведьмы в новом сериале “ВандаВижн”, который выйдет на экраны в 2020 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что актрису Инну Чурикову выписали из больницы.