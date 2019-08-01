Экс-вратарь «Зенита» Лодыгин будет играть за турецкую команду

Экс-вратарь &#171;Зенита&#187; Лодыгин будет играть за турецкую команду
Фото: https://www.instagram.com/lodygin1/

Футболист уже прошел медицинское обследование.

Об этом стало известно сегодня, 1 августа. Обо всем сообщают СМИ, в материалах которых говорится, что бывший «сине-бело-голубой» продолжит карьеру в «Газиатепспор». Он успешно прошел осмотр, сейчас планирует подписать контракт на два года. Сколько турецкий клуб собирается платить Лодыгину – не уточняется.

Напоминаем, что игрок выступал за «Зенит» с 2013 года. В последнем сезоне он большую часть времени находился в аренде у «Олимпиакоса» – греческого футбольного клуба.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что вратарь “Зенита” Юрий Лодыгин рассказал о планах после завершения контракта. Он также заявлял, что не собирается больше оставаться в России и хочет играть за зарубежную команду.

Дело в том, что в последнее время у него было тяжелое психологическое состояние. В составе “Зенита” у него было не так много игрового времени.

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