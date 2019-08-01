Баллоны, найденные на химфаке СПбГУ, оказались пустыми

Баллоны с ядовитым газом были найдены во время ежедневного обхода территорий. Фото: ВЫПУСК 1995 ГОДА ХИМФАКА СПбГУ/ ВК

Баллоны с ядовитым газом были найдены во время ежедневного обхода территорий. Фото: ВЫПУСК 1995 ГОДА ХИМФАКА СПбГУ/ ВК

Они не представляли опасности, так что все переживания были необоснованными.

Об этом стало известно сегодня, 1 августа. Обо всем сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В тексте говорится, что в баллонах, несмотря на опасения, ничего не было. Специалисты отметили, что отвезли баллоны на утилизацию, а людям разрешили вернуться в здание. Они считают, что емкости для хранения фосгена лежат в стенах СПбГУ уже не один десяток лет.

Напоминаем, что здание университета в Петергофе эвакуировали из-за найденных баллонов на четвертом этаже. В этот момент в здании находились около 150 человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Леруа-Мерлен» на Испытателей эвакуировали — всех петербуржцев вывели на улицу, здание также покинули сотрудники гипермаркета. Что стало причиной – непонятно. На снимках видно, что здание оцепили ограждение, на место прибыли спецслужбы.