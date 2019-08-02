В Новой Голландии появились инсталляции робо-дятлов и лебедей.

Посмотреть на птиц можно с 1 по 4 августа. Фото: Новая Голландия

Посмотреть на птиц можно с 1 по 4 августа. Фото: Новая Голландия

Посетители Новой Голландии смогут познакомиться с новой работой медиахудожника Марко Баротти: там появилось два новых вида обитателей.

На официальной странице сообщества пространства Новой Голландии в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о прибавлении в виде механических дятлов и лебедей.

Механические дятлы способны преобразовывать излучение, которое идет от мобильных телефонов и прочих гаджетов в стук. Таким образом художник хочет привлечь внимание людей к проблеме радиоизлучения.

Механические лебеди представлены в виде спутниковых тарелок с динамиками как намек на влияние телевидения и средств массовой коммуникации на общество. Сам художник называет это метафорой инфошума.

Робо-дятлы будут присутствовать с 1 по 4 августа, лебеди проживут до конца месяца.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из-за лисы несколько рейсов в Пулково не могли приземлиться.