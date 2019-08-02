Женщина из Выборга подала заявление на 14-летнего сына

Жительница Выборгского района Ленинградской области подала заявление в полицию об угоне дорогостоящего автомобиля.

Как стало известно «Gazeta.SPb», женщина 42 лет обратилась в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ее сына и его приятеля.

Сообщается, что сыну женщины 14 лет, а приятелю — 16. По ее словам, мальчики угнали черный Infiniti с 00:30 до 1 часа ночи прошлого дня, 1 августа. Подростки уехали на похищенном автомобиле в неизвестном направлении. Машина была найдена сотрудниками полиции к 6 утра 1 августа в Курортном районе Петербурга.

Сын женщины учится в восьмом классе выборгской школы, также состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Вместе с ним обвиняется в угоне его одноклассник.

Школьников привлекли к уголовному делу.

Ранее Gazeta.SPb писала о признании в угоне жителя Выборга.