Житель Выборга пришел в полицию и сознался в угоне

Житель Выборга пришел в полицию и сознался в угоне
Угонщики устроили ДТП и скрылись. Фото: pixabay.com

Молодой человек рассказал полиции, что его Toyota похитили трое знакомых.

Житель Ленобласти обратился в полицию после пропажи своего автомобиля с Офицерской улицы Выборга. Полицейские Выборгского района Ленобласти возбудили дело об угоне в субботу 27 июля.

Молодой человек 20-ти лет рассказал, что автомобиль Toyota Vista похитил его знакомые, устроили ДТП и уехали, сообщили Gazeta.sPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 28 июля. Позже в полицию пришел 21-летний молодой человек и оформил явку с повинной: сознался, что именно он угнал иномарку.

Полиция Выборга отпустила угонщика под подписку о невыезде. Сейчас полицейские ищут остальных злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге полиция устроила погоню за каршеринг-авто в Невском районе Петербурга.

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