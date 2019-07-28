Житель Выборга пришел в полицию и сознался в угоне

Молодой человек рассказал полиции, что его Toyota похитили трое знакомых.

Житель Ленобласти обратился в полицию после пропажи своего автомобиля с Офицерской улицы Выборга. Полицейские Выборгского района Ленобласти возбудили дело об угоне в субботу 27 июля.

Молодой человек 20-ти лет рассказал, что автомобиль Toyota Vista похитил его знакомые, устроили ДТП и уехали, сообщили Gazeta.sPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 28 июля. Позже в полицию пришел 21-летний молодой человек и оформил явку с повинной: сознался, что именно он угнал иномарку.

Полиция Выборга отпустила угонщика под подписку о невыезде. Сейчас полицейские ищут остальных злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге полиция устроила погоню за каршеринг-авто в Невском районе Петербурга.