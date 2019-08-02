В Ставрополье в результате аварии пострадало 19 человек

До момента столкновения водителя останавливали сотрудники ГИБДД в рамках операции «Сон за рулем». Фото: pixabay.com

До момента столкновения водителя останавливали сотрудники ГИБДД в рамках операции «Сон за рулем». Фото: pixabay.com

В Ставропольском крае в результате аварии автобуса и грузовика число пострадавших составило уже 19 человек. Пятеро человек из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщило ГУ МЧС по региону, в числе пострадавших находится трое детей. Ранее было известно о пяти погибших и госпитализации 11 человек в тяжелом состоянии.

Согласно информации УГИБДД по региону, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. Причины выезда на встречную полосу пока неизвестны.

Известно также, что водителя автобуса до момента столкновения останавливали сотрудники ГИБДД в рамках операции «Сон за рулем». Мужчина от сна отказался и продолжил движение.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего – сон за рулем и проблемы со здоровьем водителя автобуса.

Ранее Gazeta.SPb писала о пострадавших в результате ДТП во Фрунзенском районе.