В Петербурге раскрыто 8 краж иномарок

Сейчас подозреваемый уже задержан. Фото: Pixabay

Сейчас подозреваемый уже задержан. Фото: Pixabay

Сотрудниками правоохранительных органов установлена причастность членов организованной группы к 8 кражам иномарок в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

В 2017 году полицейским удалось пресечь незаконную деятельность организованной группы, которая совершала кражи автомобилей марки «Форд» в Санкт-Петербург и Ленобласти. Были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ.

В четверг, 1 августа, при проведении дальнейшего расследования был задержан ещё один участник данной группы. Им оказался 37-летний ранее многократно судимый мужчина, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Двое подозреваемых уже заключены под стражу, трое отпущены под подписку о невыезде, последний участник был задержан вчера.

На данный момент все указанные уголовные дела объединены в одно производство.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборгском районе мужчины в возрасте 30 и 16 лет обнесли гостеприимного хозяина.