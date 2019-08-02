На концерт Rammstein в Петербурге зрители пришли за 9 часов

На концерт Rammstein фанаты начали занимать места в очереди с большим запасом. Очередь из людей у стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге начала образовываться за 9 часов до начала концерта.

Как сообщает «Мойка78», люди стояли в очереди не только на вход в фан-зону, но и у остальных гейтов. С раннего утра 2 августа у стадиона находятся сотни поклонников. Многие из них вооружились подушками и надувными матрасами для комфортного ожидания.

Сообщается, что охрана у стадиона появилась значительно позже скопления людей.

Известно, что запускать зрителей начнут только в 17:30. Начало концерта назначено на 20:30, длительностью два часа.

Сейчас на стадионе в самом разгаре ведется подготовка к концерту. Люди услышат как новый альбом группы, так и давно известные хиты. За час до начала выступят другие артисты.

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