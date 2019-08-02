Африканская кукуруза для попкорна оказалась зараженной

Африканская кукуруза для попкорна оказалась зараженной
Возможно, груз удастся спасти. Фото: pixabay.com

Свыше 100 т груза отправили на переработку — грибы-возбудители попытаются убить.

В морской порт Санкт-Петербурга прибыл груз из Южной Африки. Кукурузу для попкорна сразу отправили на переработку.

Свыше 100 тонн кукурузы отправили на фитосанитарный контроль — выяснилось, что кукуруза заражена диплодиозом, сообщили Gazeta.SPb в управлении Россельхознадзора по Петербургу, ЛО и Псковской области 2 августа. Факт заболевания подтвердили и специалисты из Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории.

Груз попытаются спасти: микроскопические грибы-возбудители постараются убить при переработке на спецпредприятии. Диплодиоз — одна из самых опасных болезней кукурузы, она может снизить урожай на 80%. Больные “сухой гнилью” семена могут дать всходы, то корни и нижняя часть стеблей у них будет пораженной.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что креветки не смогли попасть в Санкт-Петербург из-за проблем с документами.

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