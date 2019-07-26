Эквадорские креветки не могут въехать в Петербург

Эквадорские креветки не могут въехать в Петербург
Вес груза составил свыше 19 т. Фото: pixabay.com

Даты выработки продукта не были обозначены в ветеринарном сертификате.

Инспекторы Россельхознадзора остановили партию креветок в Усть-Лужском контейнерном терминале Петербурга. Проверяющие обнаружили нарушение в процедуре перевозки груза.

Партия очищенных креветок прибыла в Россию из Эквадора в рефрижераторном контейнере. Вес груза составляет около 19 т морепродуктов, сообщили Gazeta.SPb в управлении Россельхознадзора по Петербурге, Ленинградской и Псковской областям в пятницу 26 июля.

При осмотре инспекторы нашли даты выработки, которые не указали в ветеринарном документе. Теперь движение груза приостановлено: инспекторы взяли пробу продукта, чтобы оценить его качество, а предприятие оштрафуют — протокол о нарушении уже составлен.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Россельхознадзор снял на видео казнь сыра и колбасы в Санкт-Петербурге.

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