В Ломоносовском районе спасена сердитая летучая мышь

В Ломоносовском районе спасена сердитая летучая мышь
Рукокрылый остался жив и улетел сам. Фото: @olesysamusenko/ Instagram

Жительница Ломоносовского района Ленобласти обнаружила в тазике под водостоком некий шевелящийся черный комок, в котором позже распознали летучую мышь.

О своей удивительной находке девушка написала в социальной сети. Пользовательница рассказала, что гостья едва не утонула в тазу, под водостоком. При этом она в норме и смогла самостоятельно улететь.

«Крылья в норме, голос в норме, ненависть к людям 10/10», — пишет девушка в своем Instagram.

Фото: @olesysamusenko/ Instagram

Предполагается, что животное попало в водосток после наступления холодов в области — летучая мышь, следуя инстинктам, решила найти место для зимовки. Однако, водосток оказался неподходящим для этого местом.

Девушка радуется, что рукокрылый остался жив и улетел сам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что чиновники спасли утят на Новой реке. Вокруг гидравлического сооружения в реке Новой плавала утка с громко кричала, рядом плавали утята и не могли выбраться. Специалисты СПб ГКУ «Ленводхоз» прибыли на место и освободили утят из шахты водосбора.

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