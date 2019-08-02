На сочинском пляже врачи реанимировали туриста из Петербурга 40 минут

На сочинском пляже врачи реанимировали туриста из Петербурга 40 минут
Сотрудники скорой помощи реанимировали мужчину почти 40 минут. Фото: pixabay.com

В Сочи в Центральном районе на одном из пляжей 1 августа умер турист. Со слов очевидцев все произошло около клуба «Платформа».

Как сообщает Piter.TV, трагедия произошла в вечернее время. Предположительно мужчине было 60 лет, он приехал из Петербурга и отдыхал на пляже в компании друга. В результате длительного пребывания под открытым солнцем, ему стало плохо.

Сотрудники скорой помощи реанимировали мужчину почти 40 минут. Тело туриста еще некоторое время находилось на пляже. Точная причина смерти не названа.

Ранее Gazeta.SPb писала о смерти жительницы Санкт-Петербурга. Девушка потянулась за кошкой, которая вылезла на карниз окна, в результате чего сорвалась с девятого этажа. Молодая девушка была сразу госпитализирована в тяжелом состоянии. В больнице девушка скончалась.

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