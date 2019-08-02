На сочинском пляже врачи реанимировали туриста из Петербурга 40 минут

В Сочи в Центральном районе на одном из пляжей 1 августа умер турист. Со слов очевидцев все произошло около клуба «Платформа».

Как сообщает Piter.TV, трагедия произошла в вечернее время. Предположительно мужчине было 60 лет, он приехал из Петербурга и отдыхал на пляже в компании друга. В результате длительного пребывания под открытым солнцем, ему стало плохо.

Сотрудники скорой помощи реанимировали мужчину почти 40 минут. Тело туриста еще некоторое время находилось на пляже. Точная причина смерти не названа.

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