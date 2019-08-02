Дважды пьяного за рулем военного оштрафовали на 200 тыс. рублей

Военнослужащего Евгения Хафизова дважды ловили пьяным за рулем, каждый раз он отказывался от медицинского освидетельствования.

Как сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга, гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении Хафизова. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.

Как уточняет ведомство, мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль арендованного автомобиля через сервис «Яндекс.Драйв» и отправился домой в поселок Шушары через центр Петербурга. Не справившись с управлением, мужчина столкнулся с другим автомобилем на Садовой улице.

Прибывшие на место ДТП сотрудники сразу обнаружили, что виновник аварии находится в не трезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД попросили Хафизова подышать в прибор, однако виновник отказался и от проверки, и от составления протокола.

В суде мужчина свою вину полностью признал.

Сейчас Хафизову назначен штраф в размере 200 тыс. рублей, также лишение прав на два года.

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