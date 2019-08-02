Иск защитников Муринского парка к Госстройнадзору рассмотрят 26 августа

О начале вырубки деревьев стало известно в 10-ых числах июля. Фото: скриншот видео

О начале вырубки деревьев стало известно в 10-ых числах июля. Фото: скриншот видео

Действие разрешения на застройку участка в 1,8 га временно остановлено.

Защитники Муринского парка решили отстоять зеленые насаждения через суд. Активисты Калининского района подали иск к Госстройнадзору об отмене разрешения на застройку участка в 1,8 га.

Напомним, на участок рассчитают владельцы спорткомплекса Нова Арена, которые хотят расшириться. Куйбышевский районный суд уже зарегистрировал иск и назначил дату заседания на 26 августа, сообщили активисты 2 августа.

Пока что действие разрешения на строительство остановлено.

Застройка участка Муринского парка возможна, поскольку эта часть не находится в списке зеленых насаждений общего пользования. Защитники Муринского парка неоднократно заявляли, что власти не объяснили им при обращениях, как территория исчезла из списка ЗНОП.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов заявил о необходимости согласовать объект с жителями.