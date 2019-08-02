Канадка и ее пес спаслись от пумы с помощью песни Metallica

Жительница Ванкувера избежала нападения пумы включив песню Don’t Tread On Me рок-группы Metallica, когда столкнулась с хищником во время прогулки с собакой.

По словам канадки Ди Галлант, которые приводит РИА Новости, во время прогулки с собакой, ей показалось, что за ними кто-то наблюдает. Она посмотрела по сторонам и заметила пуму, которая двигалась в их сторону. Тогда она начала снимать происходящее на видео и прогонять животное криками, что ненадолго остановило хищника. Она продолжила кричать на животное, но оно не уходило, поэтому она решила напугать его другим способом.

«Просмотрела свои песни в телефоне и увидела песню группы Metallica Don’t Tread On Me. Как только заиграл хэви-металл, хищник удрал в кусты», — рассказала Ди Галлант.

Канадка рассказала, что хотела бы когда-нибудь связаться с группой и рассказать Джеймсу Хэтфилду как он спас ей жизнь.

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