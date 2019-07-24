Бизон в США атаковал девочку и подкинул ее воздух

Бизон в США атаковал девочку и подкинул ее воздух
Люди слишком близко подошли к дикому животному. Фото: Twitter

Девочке оказали первую помощь и отправили в клинику.

В Йеллоустонском национальном парке США бизон атаковал девочку и подбросил ее в воздух. Ребенка госпитализировали. Причины произошедшего выясняют.

Администрация парка сообщает, что около 50 человек находились в непосредственной близости от животного в течение как минимум 20 минут. В конце концов бизон атаковал группу. 9-летняя девочка из Флориды не смогла убежать, бизон подкинул ее в воздух. Ей оказали первую помощь медики парка, затем перевезли ее в клинику.

При этом администрация подчеркнула, что животные в парке являются дикими, и напомнила, что от них стоит находиться на расстоянии как минимум 23 м, а от медведей и волков — на расстоянии как минимум 91 м. Тем временем очевидцы опубликовали в сети видео нападения дикого животного.

Видео: DailyMail

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Пензенском зоопарке до смерти закормили пони.

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Бизон в США атаковал девочку и подкинул ее воздух
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