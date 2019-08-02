На дне Нила нашли греческий храм и сокровища

Керамика и золотые монеты, которые нашли на дне, относятся к III-IV векам до н.э Фото: Egypt Ministry of Antiquities

Керамика и золотые монеты, которые нашли на дне, относятся к III-IV векам до н.э Фото: Egypt Ministry of Antiquities

Археологи исследуют в Египте затонувший город Гераклион.

Археологи исследуют в Египте затонувший город Гераклион. На дне реки Нил нашли руины храма и сокровища.

С помощью сканеров исследователи обнаружили колонны крупного храма и останки второго поменьше, который, судя по всему, принадлежал грекам, сообщает Live Science. Кроме этого на дне нашли кусок лодки — он подошел к судну длиной в 13 м, который ученые нашли раньше. Лодка использовалась в церемониях и обрядах.

Керамика и золотые монеты, которые нашли на дне, относятся к III-IV векам до н.э. Стоит учесть, что Египет в те годы находился под контролем персов, пока в 332 году д.н.э. страну не освободил и не подчинил себе завоеватель Александр Македонский, вместе с которым в Азию проникла греческая культура.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Дербенте могли найти самый старый христианский храм.