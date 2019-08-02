В Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9

Землетрясение произошло в море возле острова Суматра 2 августа.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,9, а по оценке Геологической службы США — 6,8. Эпицентр толчков находился в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, в котором проживают примерно 1,3 млн человек. Очаг землетрясения был на глубине 10 км. Толчки ощущались и в Джакарте, расположенной на острове Ява.

Индонезийские власти приказали эвакуировать население из-за угрозы трехметрового цунами из прибрежных районов провинции Бантен на западе Явы в возвышенные районы.

Данных о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мощное подводное землетрясение произошло у берегов Крита. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло возле греческого острова Крит. По данным афинского Геодинамического института, эпицентр землетрясения произошел примерно на 30 километров юго-восточнее города Ираклион.