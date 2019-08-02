В Ленобласти неизвестные намеренно поджигают леса

Пожарные практически ежедневно находят поджигательные устройства в населенных пунктах, находящихся поблизости от леса. Фото: ГУ МЧС по Ленобласти

Пожарные практически ежедневно находят поджигательные устройства в населенных пунктах, находящихся поблизости от леса. Фото: ГУ МЧС по Ленобласти

В Кировском районе ленобласти пожарные обнаружили огневые фаеры на месте лесных пожаров.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Ленобласти, фаеры на месте лесных пожаров находили много раз. Пожарные практически ежедневно находят поджигательные устройства в населенных пунктах, находящихся поблизости от леса.

«Мотивы поджигателей остаются неизвестными», — сообщают сотрудники пожарной службы. Кроме того, они призывают местных жителей быть внимательнее и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных людях, появляющихся в лесах рядом с поселениями.

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