Россиянам напомнили, что есть мухоморы нельзя

Эксперты опровергли слухи о пользе таких грибов, которые распространяют в интернете.

Об этом стало известно сегодня, 2 августа. Обо всем сообщает «Лента.ру», ссылаясь на сообщение Минздрава Московской области. В ведомстве отметили, что в поедании мухоморов нет ничего полезного, так что не стоит верить всему, что пишут некомпетентные люди в социальных сетях.

Эксперты отметили, что термическая обработка не помогает вывести яд из грибов. Врачи также заявили, что каждый третий человек, съедающий мухомора, получает серьезное отравление, из-за которого в результате может погибнуть.

Первыми признаками несварения являются боль в животе, тошнота, рвота и диарея. Спустя пару часов могут появиться галлюцинации и нарушение сна. Стоит сразу же обратиться к врачам, чтобы спасти свою жизнь. Можно до приезда бригады попытаться вызвать рвоту самостоятельно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что грибы из Ленобласти могут быть опасны для здоровья. Регион стоит на 65-ом месте в рейтинге чистоты регионов России “Зеленого патруля” 2019-го года — всего в списке 85 позиций, поэтому стоит ездить за грибами лишь в “проверенные” места.